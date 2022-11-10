Москва, , 16:05 — REGNUM Тот факт, что объем наличных денег на руках у населения в России достиг рекордных 14,2 трлн рублей, связан в первую очередь с тем, что граждане РФ опасаются коллапса банковской системы и, как следствие, потери значительной части сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«С отъездом граждан за рубеж, который принял достаточно массовый характер в конце сентября — начале октября, был в значительной мере связан и отток средств населения из банков. Вместе с тем необходимость наличных средств, связанная с отъездом в другие страны, могла стать не единственной причиной оттока средств населения из банков, — объяснил Мастеров. — Другой причиной могло стать общее недоверие населения РФ к банковским институтам, которое традиционно обостряется в период крупных геополитических и макроэкономических потрясений. Население, опасаясь коллапса банковской системы и потери значительной части сбережения под влиянием памяти о негативном опыте событий 1990-х годов, в периоды крупных потрясений предпочитает переводить значительную часть своих средств в форму наличных сбережений».

Как полагает Мастеров, впоследствии по мере прояснения ситуации и ослабления психологического эффекта, связанного с негативными ожиданиями и опасениями, видя сохраняющуюся стабильность банковской системы, население вновь начинает возвращать свои сбережения в банки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в РФ на какое-то время может оказаться подорвано доверие к электронным деньгам, что спровоцирует очередной скачок спроса граждан на наличность.

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