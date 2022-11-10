Москва, , 15:58 — REGNUM Президент США Джо Байден нужен для того, чтобы в мировой политике был человек, на которого можно было переложить ответственность. Об этом заявил декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» 9 ноября.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«К Байдену применимо старое известное понятие, оно содержится в бессмертном романе Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» — «наш старый нужник». Байден нужен. Нужен для того, чтобы был какой-то парень, на которого можно свалить всё», — рассказал политолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в статье обозревателя The National Interest Саши Глезер президент Джо Байден обвинялся в затягивании конфликт на территории б. УССР, при котором даже оптимистичный для Киева вариант приведет к немыслимым последствиям.