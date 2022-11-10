Чебоксары, 10 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Чувашии предлагают участников специальной военной операции, которые живут в квартирах госжилфонда, освободить от начисления пени в случае несвоевременного внесения арендной платы, а также дать им льготные условия при выкупе данного жилья в собственность. Соответствующий проект постановления внесён минстроем Чувашии на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Изменения предлагается внести в положение о порядке предоставления жилья государственного жилищного фонда Чувашии коммерческого использования. В новой редакции при выкупе квартир с рассрочкой на 10 лет предусмотрена возможность изменения условий оплаты на период участия нанимателей в специальной военной операции.

Действующие в настоящее время льготные условия продажи квартиры предполагают, что наниматель может однократно обращаться с заявлением об изменении условий — в частности, приостановлении финансовых обязательств либо уменьшении размера платежей, но не более чем на шесть месяцев.

«Льготный период рассчитывается как срок мобилизации или срок, на который был заключён контракт, или срок участия в специальной военной операции, увеличенные на 30 дней. Льготный период продлевается на период нахождения нанимателя (члена семьи нанимателя) в больницах, госпиталях, других медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции», — поясняется в проекте постановления.

Кроме того, предлагается предусмотреть освобождение на указанный период от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за наем жилого помещения.

Напомним, что жильё из республиканского жилищного фонда предоставляется состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также отдельным категориям граждан на условиях возмездного пользования и продажи квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии заниматься вопросами социальной поддержки семей мобилизованных жителей занимается вновь созданный координационный совет. Ранее в республике был принят указ о единовременных выплатах мобилизованным в размере 50 тыс. рублей.