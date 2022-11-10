Подгорица, , 16:18 — REGNUM Согласно данным налогово-таможенной администрации Черногории, самая высокая месячная брутто-зарплата, выплаченная в стране с начала 2022 года до конца сентября, составила 116 796 евро.

Евро martaposemuckel

Эта сумма, которая включает в себя налоги и трудовые взносы, была выплачена иностранцу, занятому в сфере развлечений и отдыха. Это 131 средняя брутто-зарплата, которая, по данным статистического бюро Monstat, с начала этого года колебалась от 875 до 887 евро.

Сотрудник сферы компьютерного программирования получил вторую по величине брутто-зарплату в Черногории с начала года. В марте ему заплатили 115 250 евро.

Тем временем сотрудники банков занимают первенство среди самых высокооплачиваемых работников Черногории, поэтому пять из десяти самых высоких ежемесячных доходов выплачиваются в сфере денежного посредничества.

Сотрудник одного из 11 банков, работающих на черногорском рынке, получил третью по величине брутто-зарплату с начала года в размере 99 400 евро.

На тысячу евро меньше получил его коллега, чей валовой заработок находится на пятом месте и составляет 98 321 евро. Банкир с ежемесячным брутто-доходом в 88 878 евро получил немного меньше, что является седьмым по величине окладом. На восьмой позиции — зарплата банкира в размере 73 317 евро, а на девятом — валовой доход банкира, который составил 69 690 евро.

Шестую позицию занял сотрудник в сфере пассажирских авиаперевозок, з месяц ему заплатили 93 256 евро. Предполагается, что это выходное пособие или премия.

Десятую по величине брутто-зарплату с января по конец сентября заработал работник в сфере консультационной деятельности, связанной с бизнесом. Этот консультант получил 67 462 евро на основе вознаграждения за работу, налогов и взносов.

По данным Monstat, самые высокооплачиваемые работники в Черногории — в сфере финансов и страхования.