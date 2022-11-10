Москва, 10 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Ожидания того, что в РФ будут существенно расти заработные платы, причем превышая уровень инфляции, выглядят излишне оптимистичными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Peggy Marco Зарплата

«Серьезный рост зарплат предполагает значительное оживление деловой и инвестиционной активности в стране, устранение технологических и логистических ограничений, улучшение геополитической обстановки, что позволило бы рассчитывать на снятие санкций, введенных в 2022 году против российской экономики. Но пока оснований для таких оптимистических прогнозов не наблюдается, — констатировал он. — Сохраняется значительная геополитическая неопределенность. После разрыва экономических отношений с рядом зарубежных стран к структурным проблемам российской экономики добавились новые, связанные прежде всего с исчезновением доступа к значительной части технологий и комплектующих».

По его словам, это обострило проблемы высокой зависимости от импорта и создало сложности для многих отраслей экономики РФ.

«Преодолеть их пока не удается и в ближайшее время вряд ли удастся в полной мере, — сказал Мастеров. — Нет надежд и на существенный рост инвестиционной активности, поскольку сохраняются значительные риски как геополитического, так и экономического характера. Таким образом, можно предположить сохранение нынешнего уровня зарплат в первой половине 2023 года. Возможно, будет некоторый рост, который будет призван перекрыть негативный эффект от возможной инфляции».

По его словам, возможно, государство и бизнес-сообщество продолжат находить различные способы адаптации к новым условиям.

«Однако пока не видно предпосылок, которые позволили бы рассчитывать на значительное изменение ситуации в лучшую сторону», — подытожил Мастеров.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о мерах поддержки населения в условиях экономической неопределенности.