Копенгаген, , 15:33 — REGNUM Несколько музеев в Дании закрываются для посещения из-за высоких затрат на электроэнергию, пишет шведская новостная служба ТТ.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается также, что некоторые из учреждений сокращают персонал. Теперь Национальная ассоциация музеев Дании нуждается в срочной помощи, чтобы справиться с ситуацией.

«Точно так же, как мы получили помощь во время пандемии коронавируса, мы призываем к некоторому пакету помощи, чтобы иметь возможность сохранить культурное наследие страны», — заявил журналистам глава профильной организации Нильс М. Йенсен.

«Если меры не будут приняты, я ожидаю, что мы увидим закрытие еще большего числа музеев и еще большего числа увольнений», — добавил он.