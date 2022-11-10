Ясиноватая, ДНР, 10 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 10 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны бандеровцев был произведён в 15:17 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Петровский район Донецка был обстрелян вооружёнными формированиями киевского террористического режима.