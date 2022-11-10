Джакарта, 10 ноября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди представила повестку дня президента страны Джоко Видодо во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Всего встреч и мероприятий, в которых примет участие президент, более 20», — заявила глава МИД Индонезии во время пресс-конференции.

По словам главы МИД Индонезии, Джоко Видодо начнет рабочую программу с посещения Королевского дворца Камбоджи. Там у него будет аудиенция за закрытыми дверями с королем Камбоджи. После этого президент примет участие во встрече лидеров АСЕАН. Запланирована также встреча Джоко Видодо с главой Азиатского банка развития.

Глава индонезийского государства планирует принять участие во встрече лидеров Индонезии, Малайзии и Таиланда на высоком уровне.

Кроме того, Ретно Марсуди объяснила, что президент также проведет ряд двусторонних встреч. Джоко Видодо встретится с премьер-министром Сингапура, главой Европейского совета и Генеральным секретарем ООН.

«На совещании будут обсуждаться два основных вопроса, а именно отношения АСЕАН с внешними сторонами, конечно, включая внешние вызовы, с которыми сталкивается АСЕАН, и проблема Мьянмы», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, саммит АСЕАН состоится 10–13 ноября 2022 года.

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