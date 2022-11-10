Тольятти, Самарская область, , 15:31 — REGNUM 1,3 млрд рублей направили резиденты особой экономической зоны «Тольятти» в 2022 году на реализацию своих инвестиционных проектов. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

На территории особой экономической зоны «Ульяновск» будет создано производство тканей Ulgov.ru

Сообщается, что резидентами этой площадки являются 32 предприятия, при этом 14 из них уже запустили свои производства.

«Резиденты ОЭЗ в 2022 году вложили в реализацию своих проектов 1,3 млрд рублей. За весь период функционирования особой экономической зоны «Тольятти» общий объем инвестиций компаний превысил 20,3 млрд рублей, резиденты создали более 2600 рабочих мест для жителей региона», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Сообщается, что в 2022 году особая экономическая зона пополнилась тремя новыми резидентами.