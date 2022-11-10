Стокгольм, 10 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Хенрик Ландерхольм был назначен первым в истории Швеции советником правительства по национальной безопасности. Об этом 10 ноября пишет газета Aftonbladet.

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Решение принято на сегодняшнем заседании правительства, подтверждает газета.

«Первые недели будут посвящены разработке предложений по созданию ведомства, которое будет поддерживать работу Совета национальной безопасности», — сказал Хенрик Ландерхольм в интервью новостной службе TT.

Ландерхольм в последнее время занимал должность генерального директора Агентства психологической защиты.

Напомним, что пост советника правительства Швеции по национальной безопасности был создан совсем недавно.