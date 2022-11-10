Стокгольм, 10 ноября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Автозаправочные станции в Швеции продолжают снижать цены на топливо по всей стране. Об этом сообщила новостная служба TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Так, средняя цена на дизель стала ниже на 75 эре. Сейчас литр топлива стоит 25,87 крон (2,4 доллара США).

Цена на бензин снижена на 50 эре до 20,74 крон (1,9 доллара США) за литр.

Всего с 7 ноября цена дизельного топлива в стране упала с 27,57 шведских крон, то есть на 1,70 крон. За это же время бензин подешевел почти на одну крону.

Более низкие цены на нефть на мировом рынке и более сильная крона являются одними из факторов более дешевых цен на топливо в Швеции.