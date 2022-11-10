Стокгольм, 10 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. По сообщению газеты GP, житель Мёндаля (лен Вестра-Гёталанд, Швеция) обнаружил, что он был объявлен умершим после того, как его врач случайно перепутал номера социального страхования с другим гражданином и диагностировал смерть.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

Мужчина узнал, что «умер» только тогда, когда понял, что его банковская карта и электронные документы, удостоверяющие личность, перестали работать. После этого он заподозрил неладное.

О происшествии сообщили в больницу и в Агентство по надзору за медицинским уходом. Операционный менеджер в больнице отметила в комментарии журналистам, что произошедшее является очень серьезным проступком медика.

После инцидента в поликлинике были приняты соответствующие меры против сотрудника.