Новопавловск, Ставропольский край, 10 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В городе Новопавловске Ставропольского края будет налажен выпуск одежды, обуви и других необходимых вещей для армии. Работу производства организуют в здании бывшей швейной фабрики, сообщил глава Кировского округа Николай Новопашин.

Швейное производство

Он предложил восстановить производство в заброшенном пятиэтажном здании в центре Новопавловска его собственнику Леону Михитарьянцу. Тот согласился, пообещав наладить выпуск до трех пар теплой обуви для военных в сутки, а также теплую одежду.

«Леон Георгиевич готов производить тёплую качественную обувь, причём в объёмах более 3 тыс. пар в день. Здание большое — 3000 кв. м. Это позволит выпускать большую часть востребованной вооруженными силами продукции: тёплые спальные мешки, экипировку, верхнюю и нижнюю одежду, тёплые комплекты, в том числе и так называемые горки для наших бойцов. Для этого имеются все возможности», — сообщил Новопашин в своем телеграм-канале.

Как отметил глава района, в настоящее время закупка одежды и обуви с первого дня частичной мобилизации ведется в других регионах СКФО. С созданием собственного производства в районе эта проблема будет решена. Кроме того, будут созданы до 300 новых рабочих мест.

Все вопросы по созданию нового производства для нужд армии Новопашин намерен решить при поддержке депутатского корпуса в ближайшее время.