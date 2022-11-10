Кабул, 10 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа (ВПП) объявила о предоставлении Афганистану гранта в размере 50 миллионов евро от Европейского союза. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Alexas_Fotos Евро

Представители ВПП назвали эту помощь народу Афганистана жизненно важной.

Мэри Эллен Мак-Гротти, представитель ВПП в Афганистане, сказала, что этот вклад ЕС расширит возможности Всемирной продовольственной программы по оказанию помощи народу Афганистана.

«Мы полны решимости помогать народу Афганистана, особенно наиболее уязвимым, — сказала Рафаэлла Йодис, специальный представитель ЕС по Афганистану. — Наши инвестиции в ВПП будут иметь положительный и долгосрочный эффект для местных сообществ».

По данным ВПП, девять из десяти семей в Афганистане не могут удовлетворить свои потребности в продовольствии, особенно семьи с женщинами-кормильцами.

Следует отметить, что с начала 2022 года по настоящее время помощью Евросоюза воспользовались 427 тысяч человек в 27 из 34 провинций Афганистана.