Волгоград, , 15:22 — REGNUM Новую обводную линию коллектора построят на территории поймы реки Царицы в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе администрации города.

Администрация Волгоградской области Volgograd.ru

Резервную нитку построят по решению губернатора области Андрея Бочарова после масштабной коммунальной аварии. На площадку между сквером Александры Пахмутовой и парком в пойме реки Царицы уже завезли порядка 500 метров новых труб, которые не подвержены коррозии и нейтральны к химически активным средам. После запуска обводной линии поэтапная проведут санацию двух существующих линий.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аварии на канализационном коллекторе два районах Волгограда остались без воды и отопления на несколько суток. Нечистоты достигли Волги, возбуждены уголовные дела, жителям рекомендовано употреблять в пищу бутилированную воду.