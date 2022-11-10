Москва, , 15:24 — REGNUM Создание госпиталя в космосе может стать новым этапом в развитии космической деятельности нашей цивилизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Китайская космическая станция Тяньгун-2 saturnapollo

«Скорее всего, требования к здоровью участников космических экспедиций останутся строгими, но возможность проводить различные операции на околоземной орбите облегчит полёты.

Это даст возможность оперативно реагировать на возможные проблемы их участников, позволит оперативно оказывать им помощь в условиях невесомости.

Развитие медицины в космосе может позволить смягчить условия по здоровью для космических туристов, даст возможность, в случае необходимости, оперативно оказывать им помощь прямо во время полёта, не дожидаясь возвращения на Землю.

К числу важных задач, которые необходимо решить при создании медицинского комплекса в космосе, стоит отнести наличие широких медицинских знаний у участников полёта, чтобы они могли проводить различные операции в случае необходимости.

Кроме того, потребуется решить различные вопросы, которые возникают при проведении лечения на Земле, от проведения анестезии до обеспечения стерильности, от утилизации отходов до восстановления человека.

Это может потребовать значительных расходов и нетривиальных технических решений, но позволит космонавтике развиваться и дальше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае специалисты по космической медицине планируют создать «космический госпиталь» на станции «Тяньгун» для обслуживания астронавтов.

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