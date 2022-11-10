Казань, 10 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Провокационные действия киевского режима лишь способствуют укреплению единства российского народа. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Татарии Айдар Метшин («Единая Россия»).

E-nkama.ru Айдар Метшин

«Очередные инсинуации [киеских] властей — проект постановления Верховной рады о признании независимости Татарстана — совершеннейший бред! Республика Татарстан находится в центре России и является примером межнационального и межконфессионального единения и уважения», — отметил парламентарий.

По его мнению, такое братство и взаимоуважение прочувствовали на себе люди, которые в начале 2022 года прибыли в Татарию с территорий б. УССР в поисках мирной и нормальной жизни. Они получили в республике всестороннее внимание и поддержку, отметил Метшин.

«Такими провокационными действиями [киевский режим] лишь способствует укреплению единства российского народа», — подчеркнул депутат Госдумы.

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