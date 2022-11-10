В Западном военном округе обновили номер горячей линии по теме мобилизации
Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Обратиться по вопросам частичной мобилизации на «горячую линию» Западного военного округа (ЗВО) теперь можно по новому номеру. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе ЗВО.
Звонки граждан будут принимать по бесплатному номеру 8-800-301-13-89.
Напомним, что отдельно в Петербурге по вопросам мобилизации и СВО работает «горячая линия» Главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу (+7 921 762-67-16) и прокуратуры города (Читайте также: список телефонов).
Также готовы ответить на возникающие у мобилизованных и их родственников вопросы операторы городской службы «122».
В Западный военный округ входят: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская, Московская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и Республика Карелия.