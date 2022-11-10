Донецк, 10 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Петровский район Донецка был обстрелян вооружёнными формированиями киевского террористического режима. Об этом 10 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 14:40 (совпадает с мск) и ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около одной тысячи мастериц в Самарской области вяжут тёплые носки для военнослужащих.