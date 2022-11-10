Ереван, 10 ноября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Военнослужащие вооружённых сил Азербайджана начали укреплять позиции, которые заняли во время боёв 13 и 14 сентября. Об этом 19 ноября заявил на пресс-конференции экс-омбудсмен Армении Арман Татоян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Он показал фотографии дороги, которую прокладывают с азербайджанской стороны на территорию, занятую в ходе «вторжения».

«Они из рудников и других мест приносят камни, дробят их, укладывают на дорогу, а потом цементом или другим материалом скрепляют, чтобы дорога была готова к зиме, готовят дорогу шириной 10 — 12 метров», — сказал Татоян.

По его мнению, азербайджанская сторона угрожает Татевской и Джермукской ГЭС, а также местному населению.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.