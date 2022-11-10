Белгород, 10 ноября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Жгуты для оказания первой медицинской помощи военнослужащим начали отшивать студенты Белгородского механико-технологического колледжа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

С инициативой выступили педагоги и студенты образовательного учреждения. Отшивают жгуты на базе своей мастерской.

«Работа по патриотическому воспитанию студентов является такой же значимой, как и учебный процесс. Это наша помощь военнослужащим России», — говорит директор колледжа Сергей Зарубин.

В месяц планируют изготавливать до пяти тысяч единиц подобных предметов.