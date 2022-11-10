Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Ярославской области депутаты Переславской городской думы раскритиковали коллег, которые не поддержали лишение мандатов депутатов Михаила Уварова-Корюгина и Романа Козлова. Кто именно из депутатов не поддержал лишение полномочий коллег, неизвестно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Otzyv.ru Здание Переславль-Залесской городской Думы

Напомним, депутаты должны быть лишены полномочий по решению суда, но голосование по этому вопросу дважды провалилось. Всё это привело к кризису власти — 9 ноября в отставку ушёл председатель думы Сергей Корниенко, сложивший депутатские полномочия.

Пояснить, почему так происходит, депутаты не могут. Часть народных избранников отказывается общаться с прессой. Те, кто комментирует скандальное решение, не понимают коллег.

«Этого требует закон, поэтому я выступаю за отстранение депутатов. Они нарушили закон, это доказано судом. Я только что коллегам написал, что действия тех, кто выступает против исполнения закона, находятся за гранью моего понимания. Это или проплачено, или они будут получать какие-то преференции. Не могу понять: довольно умные люди и так поступают», — сказал Вячеслав Мягченков.

«Депутаты пытаются всеми способами оттянуть момент лишения мандатов. На тайном голосовании часть коллег проголосовали против лишения мандатов. Предполагаю, что Александр Дыма выступил против это, так как речь идёт об одном из его однопартийцев. Галина Миронова точно выступала против. Я считаю, что это неадекватно. Депутаты просто позорят наш орган власти, не выполняя решения суда», — рассказал Евгений Работников.

Председатель фракции КПРФ в гордуме Переславля Александр Дыма утверждает, что он не голосовал за неисполнение решения суда.

«Это неправда. Я выступал за то, что закон — есть закон, и его нужно исполнять. Я абсолютно не против того, что мандата лишится депутат моей партии (Роман Козлов — ИА REGNUM). Выступая, я говорил, что мы не имеем возражений ни против решения суда, ни против представления прокуратуры. Закон очень плохой, он антинародный. И мы примем все меры, чтобы этот закон либо существенно поправить, либо отменить. Но пока он действует, мы должны его исполнять», — сказал Александр Дыма.

Кто именно из депутатов не поддержал лишение полномочий коллег, неизвестно. Несмотря на возражение прокуратуры, голосование было тайным.