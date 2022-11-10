Москва, 10 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые направлены на усиление контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегически значимые секторы экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ), принятие данных поправок будет способствовать устранению правовых пробелов в регулировании порядка осуществления иностранных инвестиций в стратегически значимые отрасли нашей экономики, на фоне беспрецедентного экономического давления на Россию.

Законопроекты устанавливают четкий порядок принятия решения о необходимости согласования сделок с участием иностранных инвесторов, совершаемых в отношении российских предприятий.

«Конкретизируем наиболее чувствительные для нас сферы экономической деятельности, которые требуют особого внимания в целях обеспечения обороны и безопасности государства. Во-вторых, мы распространяем процедуру согласования сделок с участием иностранных инвесторов на случаи, когда подконтрольные им хозяйственные общества изначально не относились к стратегически значимым, но претендуют на занятие одним из стратегически значимых видов деятельности. Благодаря этому мы закрываем существующую законодательную лазейку и даем все необходимые полномочия для лишения подконтрольных иностранцам предприятий права осуществлять стратегически значимые виды деятельности при отсутствии соответствующего согласования», — пояснил парламентарий.

Он отметил, что требование о согласовании установления контроля будет действовать и в отношении подконтрольных иностранным инвесторам российских юрлиц, которые претендуют на получение права осуществлять деятельность, связанную с обеспечением авиабезопасности либо получением 35% квоты на вылов биологических ресурсов.