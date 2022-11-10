Кабул, 10 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В сороковой день с момента теракта смертника в школе «Кадж» в Кабуле пользователи начали широкую кампанию в Twitter и возобновили публикацию хештега «Остановите геноцид хазарейцев». Также прозвучал призыв к демонстрациям, большое количество людей в столице Афганистана и за рубежом зажгли свечи в память о жертвах.

(сс) Devanath Свечи

Давуд Сархош, известный афганский певец, призвал в Twitter поддержать кампанию: «Мы стоим перед лицом несправедливости, дискриминации и геноцида, а также перед великим вызовом нашей современной истории».

Через сорок дней после кровавого нападения никто так и не взял на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе этого нападения, получившего широкое осуждение со стороны международного сообщества, были убиты по меньшей мере 54 учащихся-хазарейца, в основном девушки, и более ста человек получили ранения. Нападение было совершено при подготовке к вступительным экзаменам.

На вступительных экзаменах этого года, которые сильно отличались от предыдущих, ряд пострадавших при нападении на школу «Кадж», несмотря на их физические и психические проблемы, были приняты в университеты с отличными оценками.

Фатима Амири лишилась глаза в результате атаки, но была принята на факультет компьютерных наук Кабульского университета. Несмотря на то, что она получила ещё и разрыв барабанной перепонки, девушка была признана одной из лучшей на вступительных экзаменах с результатом 313 баллов.

Хамидулла, ещё один выживший после теракта, был признан одним из лучших на экзаменах с результатом 342 балла. Несмотря на тяжёлую травму спины, он принял участие во вступительных экзаменах и сумел поступить в Кабульский медицинский университет.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утверждают, что недавно в ходе военной операции они ликвидировали шесть человек, причастных к нападению на школу «Кадж».

Эти заявления радикалов прозвучали после того, как в десятках стран мира прошли массовые демонстрации.