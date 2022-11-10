Москва, 10 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят регулярные встречи. Об этом 10 ноября заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

На вопрос, встретятся ли Путин и Шойгу в ближайшее время, Песков ответил: «Они это делают регулярно».

Напомним, последняя публичная встреча Путина и Шойгу прошла 28 октября. Тогда глава Минобороны РФ доложил президенту о выполнении задания по частичной мобилизации.