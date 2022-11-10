Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Чем больше у штатов Америки свободы, тем лучше для каждого из них. Об этом 9 ноября декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров заявил в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Калифорния может отделиться от США, но что делать с пусковыми ракетами Невады? Пусковые площадки Невады обеспечивают техногегемонию Калифорнии, и такая связь между штатами существует. Я сторонник прав каждого штата. Я всегда боролся за то, чтобы штаты были свободными. Чем больше у них свободы, тем лучше», — отметил политолог.

«Но даже распад Америки на три части, на которые она раскалывается по последним выборами (два побережья и центр), в настоящее время не особенно возможен», — заверил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США предупредило об ограничениях для штатов Калифорния, Аризона и Невада в подачах воды в реку Колорадо, а также в два ее основных водохранилища, чтобы защитить водоемы от засухи и чрезмерного использования.