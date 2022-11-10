Херсон, 10 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией вводится на территории Херсонской области указом врио губернатора Владимира Сальдо от 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Советский плакат «Нет алкоголю»

Решение принято в связи с действующим в Херсонской области военным положением.

«Запрещается розничная торговля алкогольной и спиртной продукцией, а также его реализация в заведениях общепита, располагающихся в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях», — уточнили в администрации.

За нарушение запрета физических лиц ожидает штраф на сумму до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Документ также предусматривает возможность полной конфискации алкогольной или спиртосодержащей продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, военное положение на территории Херсонской области введено с 20 октября указом президента России.