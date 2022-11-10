Москва, , 15:14 — REGNUM Делегацию Российской Федерации на саммите АТЭС в Таиланде возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Об этом сегодня, 10 ноября, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС Government.ru

Ранее стало известно, что глава государства Владимир Путин не поедет на саммит G20 в Индонезию.

Делегацию России на саммите G20 в Индонезии представит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение саммита АТЭС запланировано в Бангкоке на 18–19 ноября.

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