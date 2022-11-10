Донецк, , 15:12 — REGNUM Исполняющий обязанности прокурора Донецкой Народной Республики (ДНР) и его заместители представлены коллективу прокуратуры региона. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня в Донецке заместитель генерального прокурора РФ представил коллективу прокуратуры Донецкой Народной Республики назначенных генпрокурором Игорем Красновым исполняющего обязанности прокурора Донецкой Народной Республики Андрея Спивака», — говорится в сообщении.

Помимо того, отмечается, что также были представлены исполняющий обязанности первого заместителя прокурора ДНР Андрей Колесников, и исполняющие обязанности заместителей прокурора ДНР Глеб Жеребченко, Роман Белоус и Василий Байрачный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские военные отразили контратаку киевских боевиков на южнодонецком направлении.