Бишкек, , 15:12 — REGNUM Спецслужбы Киргизии задержали чиновников Министерства образования и сотрудницу Киргизско-Российского славянского университета имени Ельцина, организовавших незаконное зачисление абитуриентов на бюджетные места в вуз. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

Взятка Chris Potter

По версии следствия, залержанные вступили в сговор с высокопоставленными сотрудниками КРСУ и на протяжении нескольких лет за взятки приняли несколько сотен граждан Киргизии с низкими баллами общереспубликанского тестирования на обучение за счёт бюджета страны.

В ведомстве отмечают, что киргизским абитуриентам ежегодно незаконно предоставляли 50 бюджетных мест, которые были предназначены для обучения российских граждан в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Киргизией.

Имена высокопоставленных сотрудников КРСУ, участвовавших в коррупционной схеме, спецслужба не сообщила.