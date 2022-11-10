Бишкек, 10 ноября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Спецслужбы Киргизии задержали чиновников vинистерства образования и сотрудницу Киргизско-Российского славянского университета имени Ельцина, организовавших незаконное зачисление абитуриентов на бюджетные места в вуз. Об этом сообщает госкомитет нацбезопасности республики.

Chris Potter Взятка

По версии следствия, задержанные вступили в сговор с высокопоставленными сотрудниками КРСУ и на протяжении нескольких лет за взятки приняли несколько сотен граждан Киргизии с низкими баллами общереспубликанского тестирования на обучение за счёт бюджета страны.

В ведомстве отмечают, что киргизским абитуриентам ежегодно незаконно предоставляли 50 бюджетных мест, которые были предназначены для обучения российских граждан в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Киргизией.

Имена высокопоставленных сотрудников КРСУ, участвовавших в коррупционной схеме, спецслужба не сообщила.