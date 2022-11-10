Москва, 10 ноября, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проводят рабочие встречи на регулярной основе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу

«Они [Путин и Шойгу] это делают [проводят встречи] регулярно», — сказал Песков.

Последняя публичная встреча Путина и Шойгу состоялась 28 октября, когда глава Минобороны доложил о выполнении задач по частичной мобилизации в России.