Талибы* запретили женщинам посещать городские парки в Кабуле
Кабул, 10 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам посещать парки развлечений в Кабуле. Одна из местных жительниц рассказала газете «8 Собх», что когда она хотела войти в один из общественных парков афганской столицы, её туда не пустили.
Как заявили сотрудники парка, чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали им не пускать женщин.
Частный парк «Хабибулла Зази» на востоке Кабула также объявил, что с 9 ноября парк будет закрыт для женщин.
В этом объявлении, которое через некоторое время было удалено со страницы парка в соцсети, говорится, что согласно «устному приказу» министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, «женщинам вход в парк запрещён».
В статье информационного агентства Reuters сообщает, что представитель министерства подтвердил, что в этом отношении были введены ограничения. Он отказался предоставить более подробную информацию, а заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими не ответил на вопрос Reuters.
После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на женщин было наложено множество ограничений, их систематически вытесняют из различных сфер жизни.