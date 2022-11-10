* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 10 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам посещать парки развлечений в Кабуле. Одна из местных жительниц рассказала газете «8 Собх», что когда она хотела войти в один из общественных парков афганской столицы, её туда не пустили.

(сс) ArmyAmber Афганистан

Как заявили сотрудники парка, чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали им не пускать женщин.

Частный парк «Хабибулла Зази» на востоке Кабула также объявил, что с 9 ноября парк будет закрыт для женщин.

В этом объявлении, которое через некоторое время было удалено со страницы парка в соцсети, говорится, что согласно «устному приказу» министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, «женщинам вход в парк запрещён».

В статье информационного агентства Reuters сообщает, что представитель министерства подтвердил, что в этом отношении были введены ограничения. Он отказался предоставить более подробную информацию, а заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими не ответил на вопрос Reuters.

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на женщин было наложено множество ограничений, их систематически вытесняют из различных сфер жизни.