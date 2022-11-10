Брюссель, 10 ноября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition пройдут в ноябре 2022 года в Эстонии. Об этом 10 ноября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«НАТО также проводит регулярные учения, включая ведущие учения Cyber Coalition в Эстонии, которые пройдут позднее в этом месяце», — сказал Столтенберг.

По его словам, это крупнейшие подобные учения в мире. В них примут участие более 40 стран из числа членов и партнёров НАТО, они будут тренироваться в противодействии различным видам кибератак.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в Эстонии проводились киберучения НАТО «Закрытые щиты».

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