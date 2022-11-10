Угледар, ДНР, , 16:08 — REGNUM Разведчики казачьего добровольческого отряда «Терек» под Угледаром с помощью квадрокоптеров наводят артиллерию на укрепрайоны ВСУ. Для запуска дронов казаки-разведчики чаще всего выбирают заброшенные дома. При этом площадка тщательно проверяется перед запуском.

Квадрокоптер Александр Погожев © ИА REGNUM

Противник, находясь на господствующей стратегической высоте, корректируют огонь из крупнокалиберных винтовок. Задача казаков «Терека» — обеспечить контроль над городом, чтобы снизить обстрел Донецка и его гражданских объектов.

«Здесь прямая, два километра. Небратья находятся там, в двух километрах на север, соответственно, они высчитывают, когда и куда двигается техника. И на упреждение на соответствующий перекресток наводят огонь. Поэтому бойцы всегда начеку, противник может быть в любом доме. Взлет на площадку для квадрокоптера тщательно проверяют», — поделился со специальным корреспондентом НТВ Максимом Березиным один из добровольцев.

В целях обеспечения безопасности работы оператор коптера прикрыт боевыми товарищами. Один из них — пулемётчик, молодой казак из Ставропольского края.

Во время сборы данных о местоположении ВСУ в небе могут появиться неопознанные коптеры. Тогда разведчики моментально покидают место дислокации, так как уже знают по опыту, что в течение нескольких минут их может накрыть артиллерия противника.