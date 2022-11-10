Угледар, ДНР, 10 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Разведчики казачьего добровольческого отряда «Терек» под Угледаром с помощью квадрокоптеров наводят артиллерию на укрепрайоны ВСУ. Для запуска дронов казаки-разведчики чаще всего выбирают заброшенные дома. При этом площадка тщательно проверяется перед запуском.

Александр Погожев ИА REGNUM Квадрокоптер

Противник, находясь на господствующей стратегической высоте, корректирует огонь из крупнокалиберных винтовок. Задача казаков «Терека» — обеспечить контроль над городом, чтобы снизить обстрел Донецка и его гражданских объектов.

«Здесь прямая, два километра. Небратья находятся там, в двух километрах на север, соответственно, они высчитывают, когда и куда двигается техника. И на упреждение на соответствующий перекресток наводят огонь. Поэтому бойцы всегда начеку, противник может быть в любом доме. Взлет на площадку для квадрокоптера тщательно проверяют», — поделился со специальным корреспондентом НТВ Максимом Березиным один из добровольцев.

В целях обеспечения безопасности работы оператор коптера прикрыт боевыми товарищами. Один из них — пулемётчик, молодой казак из Ставропольского края.

Во время сбора данных о местоположении ВСУ в небе могут появиться неопознанные коптеры. Тогда разведчики моментально покидают место дислокации, так как уже знают по опыту, что в течение нескольких минут их может накрыть артиллерия противника.