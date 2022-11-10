Самара, 10 ноября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Около одной тысячи мастериц в Самарской области вяжут теплые носки для военнослужащих. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Пресс-служба горадминистрации Нягани Тёплые носки для воинов

«Очень трогательная история у нас связана с одной из пожилых вязальщиц. Это бабушка Люба, которая в свои 83 года вяжет носки нашим бойцам. К каждой паре прикрепляет бумажное сердечко с теплыми словами. Здесь не то, чтобы есть необходимость в шерстяных носках, я передаю нашим ребятам тепло, труд наших женщин, которые, может, не могут финансово как-то помочь, а свое тепло вкладывают в эти вязаные вещи. Понимаете, это очень сильно поднимает народный дух», — приводит пресс-служба слова старшего координатора волонтерского движения Виктора Романова.

Сообщается, что всем необходимым инвентарем и снаряжением бойцов спецоперации обеспечивает Минобороны России, но волонтеры считают — их помощь тоже лишней не будет.

Читайте также: В Самарской области волонтеры восстанавливают автомобили для нужд СВО