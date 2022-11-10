Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Взгляд предпринимателей на будущее экспортной отрасли Швеции становится все более мрачным. Об этом свидетельствует профильный индекс от компании Business Sweden, пишет новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, в третьем квартале текущего года индекс упал до 52,8 с отметки 57,8 во втором квартале. Журналисты пишут, что еще в первом квартале 2022 года индекс показывал значение 70,9.

«Все больше компаний смотрят мрачно на будущее. Мы видим резкое падение индекса ожидаемого спроса как в Западной Европе, так и в Северной Америке», — поделилась своим комментарием главный экономист Business Sweden Лена Селлгрен.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила на пресс-конференции по случаю обнародования бюджета, что в 2023 году страна окажется в ситуации рецессии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции экономисты похвалили политику профсоюзов на фоне падения зарплат