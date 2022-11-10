Стокгольм, 10 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Взгляд предпринимателей на будущее экспортной отрасли Швеции становится все более мрачным. Об этом свидетельствует профильный индекс от компании Business Sweden, пишет новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Так, в третьем квартале текущего года индекс упал до 52,8 с отметки 57,8 во втором квартале. Журналисты пишут, что еще в первом квартале 2022 года индекс показывал значение 70,9.

«Все больше компаний смотрят мрачно на будущее. Мы видим резкое падение индекса ожидаемого спроса как в Западной Европе, так и в Северной Америке», — поделилась своим комментарием главный экономист Business Sweden Лена Селлгрен.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила на пресс-конференции по случаю обнародования бюджета, что в 2023 году страна окажется в ситуации рецессии.