Москва, 10 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Инфляция в России замедлилась почти на один процентный пункт и это закономерно, благодаря сезонной дефляции, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Плодоовощная дефляция, которая носит ярко выраженный сезонный характер, в октябре завершилась и сменилась достаточно чувствительным ростом цен в этой группе на 3,45% по сравнению с сентябрём.

Однако прощаться с дефляцией пока рано, так как в октябре цены на продукты питания за исключением плодоовощной продукции по-прежнему продолжали снижение по сравнению с сентябрём и понизились на 0,38%.

В итоге помесячная пищевая инфляция в октябре с учётом роста цен на плодоовощную продукцию составила 0,28%, при этом цены на непродовольственные товары в октябре выросли к сентябрю только на 0,04%, а на услуги — на 0,24%.

Среди продовольственных товаров основными факторами снижения инфляции в октябре по сравнению с сентябрём оказались сахар-песок, крупы и бобовые, подсолнечное масло, снижение цен на которые за месяц, по данным Росстата, составило 1,7-3,7%.

В группе плодоовощной продукции продолжили также снижаться цены на некоторые виды фруктов — лимоны и яблоки, подешевевшие за месяц на 8% и 7%, соответственно. Тем не менее, данные по росту плодоовощной инфляции в октябре нуждаются в отслеживании.

И если в ноябре резкий рост цен на фрукты и овощи продолжится, и особенно если к ним присоединится рост цен на другие товары и услуги, то Банк России в декабре может вновь сохранить без изменений ключевую ставку на уровне в 7,5%. Курс рубля отреагировал на вышедшие данные ростом, сегодня на Московской бирже доллар дешевеет к рублю на 0,38%», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция потребительских цен в октябре 2022 года продолжила тенденцию к замедлению и снизилась с сентябрьского уровня в 13,68% до 12,63%, то есть почти на 1%.

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