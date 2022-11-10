Воронеж, , 15:09 — REGNUM Вырубка дубов, а также несанкционированные дноуглубительные работы проводились неизвестными на территории госзаказника в Воронежской области. После обращения директора Воронежского государственного природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 ноября в пресс-службе прокуратуры области.

В лесу Дарья Антонова © ИА REGNUM

На место происшествия выехал природоохранный прокурор Антон Жуков. Как предварительно установило надзорное ведомство, на территории государственного природного заказника федерального значения «Воронежский» произведена незаконная рубка деревьев породы «дуб». Также выявлены факты самовольного снятия почв и проведения несанкционированных дноуглубительных работ с применением тяжелой техники в береговой полосе водного объекта.

Специалисты ведут расчёт причинённого ущерба. После завершения проверки материалы будут направлены в правоохранительные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц.