Москва, , 16:26 — REGNUM Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету. Об этом, как передает агентство Tasnim, сообщил 10 ноября командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана Амирали Хаджизаде.

По его словам, ракета пройдет проверку и вряд ли «в течение десятилетий будут технологии, способные противостоять ей».

Командующий ВКС КСИР также отметил, что разработка данного вида оружия — это большой скачок в ракетном производстве исламской республики.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения стали задаваться вопросом, уж не помог ли кто Ирану…

«Походу, кто-то им помог», — написал Viron tan.

«Похоже это обмен на цветочки», — не без сарказма добавил CatMurzik, под «цветочками» подразумевая БПЛА «Герань-2».

«Ну ещё неизвестно, как она летает. Американцы тоже вон официально разработали, но они у них не работают», — отметил Vitaliy.

«Израиль там ногти на ногах от нервов не грызëт?» — иронизирует Афелья.

«Израиль, наверное, теперь подумает два раза, прежде чем выпендриваться… А Россия — молодец. Прощай, однополярный мир», — прокомментировала Юляна.

«Не наши ли им помогали? Хотя, наверное, могли и сами. Пускай американцы локотки кусают», — пишет Михаил.

«Не удивлюсь, что был обмен ряда технологий… Но об этом история пока умалчивает», — написал Алексей К.

«У КНДР есть. Почему бы не быть и у Ирана? Это ведь развитые страны, а не Запад», — отметил Андрей Г.

«Разработана, не значит создана, испытана и поставлена на конвейер», — подчеркнул «Чё?».

«Да, Салорейху (киевскому режиму — ИА REGNUM) теперь с Ираном лучше говорить на несколько тонов ниже. И исключительно на «Вы». Иранцы — красавчики!» — отреагировала Ольга К.

«Не обошлось без участия нашего отечества, надеюсь», — написала Алеся.

«В свое время не обидели бы Иран во времена Медведева, а наоборот, стали бы сотрудничать, вообще сейчас все было бы по-другому», — добавил Андрей.

«Потому, что дружить нужно с тем, с кем нужно», — подчеркнул Mozg.

«Что санкции животворящие со странами делают», — с сарказмом подытожила Екатерина.