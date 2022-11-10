Мальмё, Швеция, , 15:14 — REGNUM Сотрудникам городской библиотеки Мальмё (самый населенный город на юге Швеции) пришлось столкнуться с ненавистью и угрозами в связи мероприятием Drag Queen Story Hour, пишет газета Magasin K.

ЛГБТ. Парад fsHH

«Это невероятно грустно. Но это факт, что такие вещи сейчас иногда случаются», — сказал журналистам библиотекарь Торбьерн Нильссон.

Журналисты напоминают, что мероприятия для детей 3-11 лет Drag Queen Story Hour проводятся трансвеститами или небинарными лицами. Целью таких встреч является стремление ЛГБТ-сообщества показать, что трансвеститы, вокруг которых в обществе сложился флер травести, ночных клубов и разврата, ничем не отличаются от других людей.

Нильссон говорит, что библиотека постоянно подвергалась ненависти со стороны отдельных лиц с тех пор, как в 2015 году она была сертифицирована для проведения подобных мероприятий. После проведения очередных детский чтений библиотека активировала меры безопасности и антикризисные планы.

Сообщается, что угрозы расправы зафиксированы и переданы в полицию.