Тбилиси, 10 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В резолюцию Европарламента о выполнении Грузией условия соглашения об ассоциации с ЕС внесли поправки, а реальность представлена в «перевёрнутом» виде. Об этом 10 ноября заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Он отреагировал на то, что в документе от грузинских властей потребовали освободить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также ограничить «чрезмерное влияние» основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили на ситуацию в стране.

«Если мы заглянем в ту часть, что вошла в документ в виде поправки, то увидим, что это типичный оруэлловский «новояз», когда нам предлагают называть мецената «олигархом», а человека, ставшего олигархом через обкрадывание грузинской армии — медиа-менеджером, создателя системы угнетения грузинского народа Михаила Саакашвили — «маяком демократии», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента заявил, что в Грузии не признают «фальш» в резолюции Европарламента.