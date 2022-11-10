Москва, , 15:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда (МРОТ). Текст поручения опубликован 10 ноября на официальном сайте российского правительства.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Представить предложения по ускоренному росту минимального размера оплаты труда, дальнейшему увеличению его отрыва от величины прожиточного минимума на душу населения в целях роста реальных доходов населения», — говорится в тексте поручения.

Кроме того, поручено разработать и представить комплекс мер по увеличению реальных доходов семей, которые имеют детей и являются получателями пособия на ребёнка. В их числе — увеличение доходов от трудовой деятельности, а также компенсации и налоговые льготы.

Предложения должны быть представлены до 15 января, ответственным назначен глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручения по обеспечению российской группировки войск.