Вологда, , 16:15 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони предложил депутатам Госдумы РФ разрешить региональным омбудсменам взаимодействовать с боевыми воинскими частями. С инициативой он выступил после того, как не смог ответить на многочисленные вопросы обратившихся к нему жен и матерей мобилизованных.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«В моем кабинете не было министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, поэтому на вопросы десятка жен и матерей мобилизованных вологжан пришлось отвечать мне. А вопросов у них было много. Например, почему их мужья и сыновья, не прошедшие настоящего боевого слаживания в одном из учебных центров Нижегородской области, были брошены на передний край и кто из военоначальников за это наказан? Почему за 8 месяцев проведения специальной военной операции армия так и не наладила обратную связь с родственниками воюющих на фронте мужчин, и узнать что-либо о их судьбе практически невозможно?», — написал омбудсмен на своей странице «Вконтакте»

По словам Димони, в настоящее время доступа к информации о мобилизованных у него нет.

«Внесите соответствующие изменения в существующее законодательство. Это, если будет принято политическое решение, можно сделать очень быстро. И тогда я без помощи Минобороны и Генштаба смогу ответить любой вологжанке на вопрос о том, где сейчас находится её муж или сын, и в чем он и его сослуживцы нуждаются», — написал он.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жены и матери мобилизованных вологжан обратились за помощью к губернатору.