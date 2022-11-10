Владивосток, , 15:06 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Хоккей

В составе «Адмирала» дубль оформил нападающий Александр Горшков, ещё одну шайбу забросил форвард Рудольф Червены. Вратарь Александр Лазушин сыграл «на ноль», отразив все 34 броска по своим воротам.

«Адмирал» продлил свою победную серию до четырёх матчей. 12 ноября во Владивостоке пройдёт ещё один матч между этими командами.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 36 очков. «Трактор» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 27 очками.

Читайте также: СКА прервал серию из девяти побед подряд, проиграв «Адмиралу»