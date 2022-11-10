Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах по восстановлению города-побратима Мариуполя в Донецкой Народной Республике. О том, что необходимо сделать в этом направлении до конца года, 10 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Погожев ИА REGNUM Мариуполь

Специалисты из Северной столицы работали осенью на 37 социальных объектах Мариуполя. До конца 2022 года они закончат строительно-монтажные работы на 25-ти из них. Остальные восемь уже сданы в эксплуатацию.

На восстановлении инфраструктуры Мариуполя работают почти две тысячи человек, используется более 30 единиц техники. Петербургские специалисты к концу года введут в эксплуатацию восемь многоквартирных домов и четыре общежития.

«На данный момент в каждый из этих домов и в одно из общежитий подано тепло, в остальных ведутся работы по восстановлению теплосети», — отметил Беглов.

При этом более половины обследованных зданий исторического центра города нуждаются в капремонте. Ранее в Петербурге заявили, что снегоуборочную городу Мариуполю направлять не будут — в этом нет необходимости.