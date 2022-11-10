Улан-Удэ, 10 ноября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Бурятии организована процессуальная проверка по факту получения ребёнком телесных повреждений в детском саду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

(сс) Susana Coutinho Девочка

Ранее информация об этом появилась в СМИ. По предварительным данным, ребёнок посещает частное дошкольное учреждение в 104-м микрорайоне Улан-Удэ.

«После возвращения девочки из детского сада на её теле обнаружены телесные повреждения в виде ссадин и царапин», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры взяли на контроль проведение проверки, а также законность принятого по её результатам решения.