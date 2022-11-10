Самара, , 15:04 — REGNUM Четыре автомобиля модернизировали и передали участникам спецоперации волонтеры в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Автомобили для СВО Пресс-служба Октябрьского муниципального округа

Сообщается, что в одном из автосервисов региона волонтеры готовят транспортные средства для передачи бойцам СВО. Четыре переданных автомобиля будут использовать для нужд разведки.

«Мы узнали, что требуется помощь в восстановлении машин. Так, за месяц уже отремонтировали и восстановили четыре машины. Пятая будет готова к концу недели. Ремонтом сотрудники занимаются в нерабочее время на наши собственные средства. Зная, что эта работа внеурочная и не будет оплачиваться, ни один мастер от нее не отказался», — приводит пресс-служба слова директора автосервиса Ивана Благовидова.

Отмечается, что сейчас мастера на базе полноприводного УАЗа создают машину для оказания медицинской помощи военным. Это автотранспортное средство передал волонтерам один из местных жителей.

«В автосервисе в нее буквально вдохнули новую жизнь. Мастера дополнительно установили освещение в салоне, обшили кресла и вмонтировали полозья для носилок. Рассчитывают, что микроавтобус повышенной проходимости будет верой и правдой служить военным медикам на фронте», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что автомобили обшивают бронированным железом и наносят на кузов камуфляжную окраску.

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